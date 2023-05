Édgar Contreras Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Destrozado, Álvaro Fidalgo se responsabilizó de la eliminación del América en la búsqueda de la 14 y dijo que tiró «todo a la mierda».

«No sé cómo le voy a hacer. Llegué hace dos años aquí, el club me cambió la vida desde que llegué, nadie más que yo estaba en deuda por lo que me dieron, ganar la 14, sentí el momento muy cerca y siento que lo tiré todo a la mierda, no sé cómo se puedo salir de aquí ahora mismo», lanzó el futbolista español, expulsado al 63′ en el Clásico Nacional en Semifinales.

Fidalgo quiso dar la cara porque a su juicio esa roja cambió todo el partido y echó a perder el trabajo de todo un torneo.

«Es la primera vez que me expulsan y nunca en la vida había hecho una entrada así por más que le dé vueltas no sé por qué.

«Ni siquiera me atreví a ver a mis compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía, toda, ni el ‘Tano’ (Fernando Ortiz) ni el presi (Santiago Baños) ni ninguno de mis compañeros. Teníamos 1-1, el partido controlado, y es toda mía, por más que me quieran quitar la carga todos mis compañeros», expresó.