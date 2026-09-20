Un automovilista resultó ileso luego de perder el control de su vehículo y terminar fuera de la cinta asfáltica cuando circulaba por la carretera estatal número 38, en el municipio de San José de Gracia.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 015+100, donde fue localizado un Ford Ikon color plata, con placas de Aguascalientes, fuera del camino.

Tras recibir el reporte a través del Servicio de Emergencias 911, policías estatales de Carreteras acudieron al sitio y encontraron al conductor, identificado como Alberto N., de 32 años, quien no presentó lesiones tras el percance.

De acuerdo con los indicios recabados en el lugar, Alberto circulaba de norte a sur cuando, al llegar al punto señalado, perdió el control de la dirección hacia su derecha y abandonó la superficie de rodamiento.

El accidente no dejó personas lesionadas y el saldo quedó únicamente en daños materiales.