Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- El productor de televisión Luis de Llano, de 81 años, salió ayer a las 18:06 horas del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, donde permaneció cerca de 24 horas por el incumplimiento sistemático de la condena derivada del juicio promovido por Sasha Sokol.

La salida ocurrió al concluir su segundo arresto administrativo, de 15 horas. Minutos antes, un chofer estacionó un automóvil rojo sobre la avenida San Fernando. En la unidad aguardaba el abogado del productor, quien se negó a identificarse. De Llano salió rodeado por personal de seguridad, abordó el vehículo y evitó dar declaraciones.

Esa tarde, su hijo Francisco de Llano lo visitó y aseguró que lo encontró tranquilo, aunque reconoció que el centro no era un lugar adecuado para descansar. Explicó que hablaron de asuntos familiares, que le llevó apoyo afectivo y que todavía esperaban la intervención de los abogados. Añadió que su padre consumió fruta y café.

Durante la madrugada, un actuario presentó un amparo expedido por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, dentro del expediente 936/2026-VI. Contra De Llano se formalizaron dos órdenes de arresto, de 15 horas cada una: la primera, por no grabar y exhibir una disculpa pública a favor de Sokol; la segunda, por no publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil por daño moral.

Tres hombres liberados del centro afirmaron, de manera anónima, que el productor recibió trato especial y permaneció en una sala con televisión.