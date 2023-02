Sale de CBP agente exhibido por mexicanas

Estefania Escobar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un agente migratorio que fue acusado por un grupo de mexicanas de seducirlas después de retirarles la visa en el aeropuerto de Las Vegas ya no trabaja en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), informó la agencia en un comunicado.

REFORMA publicó el pasado 5 de febrero los testimonios de tres connacionales en los que relataron cómo el oficial participaba en un duro interrogatorio en el que se les retiraba la visa por distintas razones y luego las contactaba en redes sociales para preguntarles sobre matrimonio, hijos e invitarlas a Puerto Vallarta.

«No toleramos la corrupción ni el abuso en nuestras filas, y cooperamos plenamente con cualquier investigación penal o administrativa de presunta mala conducta por parte de cualquiera de nuestro personal, en servicio o fuera de servicio», señala un comunicado de la CBP enviado a Univision.

«Esta denuncia está siendo investigada internamente. El agente implicado ya no trabaja para la agencia».

A través de un abogado basado en California, las tres mexicanas habían presentado una queja formal ante la CBP «por uso de información confidencial para tener sexo con mujeres jóvenes y vulnerables», pero por más de tres meses no obtuvieron respuesta.

«(Ahora que sabemos que el oficial ya no trabaja para la agencia) me siento más tranquila al saber que se están tomando las medidas necesarias para que todo esto pare y más mujeres no pasen por la misma situación», dijo ayer a REFORMA Daniela, quien prefirió ocultar su verdadera identidad por motivos de seguridad.

Yanin Cabrera también celebró la noticia, pero enfatizó que es «el primer paso de muchos».

«Se cumplió uno de los objetivos, que era que lo corrieran, por justicia para nosotras, y para que no volviera a suceder un caso así, y pues bueno, el primer paso de muchos», expresó.

«(Esperamos ahora) que investiguen a toda la oficina de CBP de Las Vegas y lleguen al fondo de todo esto y detengan estos abusos, porque cómo es posible que sean ya varios casos de diferentes oficiales, es increíble», abundó, por su parte, Paloma.