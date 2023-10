CDMX.- Luego de que Horacio Pancheri saliera a pedirle una disculpa a Samadhi Zendejas por decirle «Fea», argumentando que le habían hackeado su cuenta, es Danna Paola quien pone en su lugar al actor.

Y es que luego de que el argentino publicara su comunicado, la cantante de «XT4S1S» comentó en la cuenta de X (antes Twitter) del argentino, asegurando que no le cree nada.

Primero, Pancheri aseguró que todo fue producto de un error.

«Samadhi, el mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia», posteó.

Sin embargo, la mayoría de los cibernautas no le creyó a Horacio y, entre esos, se encontraba Danna.

«Ja! La vieja confiable… independiente de tu excusa poco creíble, escudarte, en vez de pedir una disculpa, alimenta que más hombres como tú sigan creyendo que decirle ‘fea’ a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción…», agregó. (Elizabeth García/Agencia Reforma)