Afectados los notarios públicos del estado con el nuevo cierre temporal del Registro Público de la Propiedad; el presidente del Colegio, Guillermo Ballesteros Guerra, destacó que dicho gremio se ha visto nuevamente paralizado en cuanto a los trámites de créditos, hipotecas, compra-venta de inmuebles, de desarrollo inmobiliario, entre otros.

El representante de los fedatarios en la entidad lamentó las situaciones que han golpeado severamente al Registro Público de la Propiedad a lo largo de este año, primero con los problemas de tipo técnico y ahora con la pandemia tras el brote detectado al interior de dicha instancia, lo cual los ha obligado a cerrar nuevamente, para sanitizar todas las instalaciones, hacer la detección del personal infectado, separarlos y quedarse sólo con los empleados que tengan garantías de sanidad, así como tomar las debidas precauciones de cómo acceder al ser una oficina extremadamente concurrida por el público en general, notarios, gestores de los notarios y el importante flujo de personal que entra y sale diariamente

Subrayó que con este cierre de tres días, prácticamente se paralizan todas las operaciones de compra-venta, las hipotecas, la apertura de créditos y todo lo que tiene contenido inmobiliario y financiero que pasa justamente por las Notarías del Estado. “La estructura económica de desarrollo inmobiliario en general tiene repercusiones por todos lados porque son préstamos hipotecarios, entre otros trámites, y son con base en lo cual se mueve cantidad de compra-venta que es lo que manejan los desarrolladores y actualmente están con limitantes”.

A pesar de lo anterior, Ballesteros Guerra confió en que el Registro Público de la Propiedad de la mano con los notarios públicos habrá de salir adelante con la aplicación de las debidas medidas higiénicas, a fin de no paralizar por más tiempo su actividad, lo cual no es benéfico para nadie. “Que se establezcan todas las medidas sanitarias que eviten que haya un contagio y romper la cadena de transmisión, pero se debe continuar adelante con todas las precauciones para no paralizar nuestra entidad con esta oficina que es punto neurálgico del desarrollo económico del estado de Aguascalientes”.