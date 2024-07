La Sala Constitucional del Poder Judicial en Aguascalientes se mantiene sin un sólo juicio presentado y el órgano jurisdiccional no se ha instalado en pleno desde que fue creado dentro de la Reforma Judicial que entró en vigor el 8 de agosto del año pasado.

Para el abogado constitucionalista Jesús Eduardo Martín Jáuregui, la creación de la Sala Constitucional, aprobada por el Congreso del Estado, resultó innecesaria y advierte la falta de conocimiento de los legisladores locales. La ausencia de asuntos relacionados con la revisión de constitucionalidad a nivel local obedece a que presentar un juicio ante la Sala Constitucional resultaría una ampliación innecesaria de un proceso jurisdiccional, cuando cualquier juicio puede combatirse mediante la vía del amparo ante los tribunales federales.

Martín Jáuregui señaló que en casos urgentes donde se deben resolver asuntos de riesgo, como ocurre en temas de atención a la salud, protección a la niñez o la libertad, el juicio de amparo es ágil y efectivo ante los juzgados federales para proteger a quien solicita el amparo ante alguna violación de leyes o actos de autoridad.

Con la nueva visión del Derecho Constitucional generada con reformas recientes, se establece el bloque de constitucionalidad que reconoce en la carta magna criterios jurisprudenciales o criterios que la propia Corte estime, subrayó. Este marco genera que los propios jueces e incluso servidores públicos estén obligados a no aplicar normas que ya fueron señaladas como inconstitucionales, facilitando así que la ciudadanía no deba combatirlas, además de la confianza que existe en el juicio de amparo.

Refirió que en su momento ya existía un recurso de reparación constitucional que podía presentarse dentro de un mismo juicio, lo cual suspendía el juicio principal hasta que se resolviera exclusivamente si una actuación era constitucional. Sin embargo, resultaba impráctico al existir el juicio de amparo, ya que sólo se frenaba el juicio principal.