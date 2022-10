La presidenta electa del Colegio de Economistas, Dafne Gissel Viramontes Ornelas, estableció que será hasta 2023 cuando comenzará a disminuir la inflación en el país, aunque difícilmente estará en niveles de 3% como lo proyecta el Banco de México.

La especialista comentó que se espera que la inflación pueda reducirse un poco para finales de este año. Sin embargo, aún ésta se mantendrá en niveles altos y para el 2023 se espera que comience a bajar. Asimismo, dijo que otro factor que afecta a la inflación es el hecho de que se mantenga la guerra en Ucrania, lo que perturba los mercados internacionales y genera distorsiones en los precios.

Apuntó que en el caso de Aguascalientes, la situación sigue siendo compleja debido a que la principal industria que se tiene, que es la automotriz y que no ha logrado tampoco recuperarse. Esto se debe a que no cuenta con los insumos necesarios para alcanzar los niveles de producción acostumbrados, lo cual representa un reto para las autoridades estatales.

Subrayó que la entidad no puede desvincularse del sector automotriz, dado que ya está aquí “y no puede ser abandonada”. Para ello, se requieren medidas de acompañamiento para que no caiga en un shock y evitar que vaya a tener pérdidas importantes de empleo. Viramontes agregó que a su vez, se deberán desarrollar estrategias conjuntas para impulsar otros sectores como el tecnológico y el alimenticio que representan áreas de oportunidad.