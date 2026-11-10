Edgar Efraín Cera Díaz Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: Aunque la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sufrido duros golpes en los últimos años, los liderazgos visibles que sobreviven se afianzan y consolidan su poder.

La organización criminal expandió su dominio desde 2010, cuando Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», le declaró la guerra a «La Resistencia» -escisión del Cártel del Milenio-, lo que desató una estela de violencia no sólo en Jalisco, sino en todo el País.

Sin embargo, el abatimiento del capo el pasado 22 de febrero en Tapalpa sacudió por completo el tablero del narcotráfico en México.

En ese mismo despliegue murió Hugo César Macías Ureña, «El Tuli» o «El 5», señalado por coordinar los narcobloqueos tras la caída de su líder. «El Tuli» fue abatido por militares en El Grullo, Jalisco.

«Desde ahí, él coordinaba bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, en fin, negocios, instalaciones del Gobierno. Y ofrecía, además, 20 mil pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial», detalló en ese entonces el General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La cercanía entre ambos capos quedó plasmada en el panteón Recinto de la Paz, donde sus restos yacen en tumbas contiguas.

De acuerdo con reportes federales, el círculo más cercano a «El Mencho» estaba integrado por «El Tuli», sus hermanos Abraham y Antonio Oseguera, así como Iván Cazarín Molina, «El Tanque».

Mientras Abraham fue capturado en 2025, Antonio fue extraditado a Estados Unidos. Este último, apodado «Tony Montana», pactó una condena de 20 años de prisión y ofreció disculpas por sus actividades delictivas.

Por su parte, la esposa de «El Mencho», Rosalinda González Valencia, salió de prisión en febrero del año pasado al obtener la libertad anticipada tras purgar condena por lavado de dinero.

En tanto, su hijo Rubén Oseguera González, «El Menchito», purga cadena perpetua en Estados Unidos por dos cargos de narcotráfico.

Otros golpes contra el entorno de Oseguera han sido las aprehensiones de Audias Flores, «El Jardinero», operador clave en seguridad y expansión territorial, y César Alejandro, «El Güero Conta», ambos asegurados en abril.

«El Jardinero» coordinaba el trasiego y la venta de droga hacia Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Illinois y Texas; concentraba las ganancias en efectivo en Chicago para repatriarlas de contrabando a México o blanquearlas mediante transferencias.

A estas bajas se suman las capturas de los hermanos Álvarez Ayala. Ramón, alias «El R1», cayó en julio durante un operativo en Atotonilco El Alto, mientras que Rafael fue aprehendido este domingo en un restaurante de la Colonia Vallarta Norte, en Guadalajara.

Ambos enfrentan acusaciones en el Departamento de Justicia de EU por tráfico de drogas y portación de armas de fuego.

En medio de las fracturas internas, Juan Carlos Valencia González, «El 03», asumió el liderazgo del CJNG, según agencias estadounidenses.

No obstante, el ascenso del hijastro de «El Mencho» ha provocado disputas. Fuentes de inteligencia documentaron pugnas entre Valencia González y Ricardo Ruiz Velasco, «El RR», tras la muerte del líder fundador.

En la primera línea del cártel permanece Gonzalo Mendoza Gaytán, «El Sapo», artífice del brazo armado y de la expansión territorial de la organización, junto con Francisco Gudiño Haro, «La Gallina», y Carlos Andrés Rivera Varela, «La Firma».

Este bloque opera con amplia autonomía desde su bastión en Puerto Vallarta. Tras la muerte de «El Mencho», Mendoza Gaytán se perfiló como uno de los principales aspirantes a tomar el mando general del cártel.

En paralelo, el Departamento de Estado de EU quintuplicó la recompensa por «El 03» o «El Pelón», de 5 a 25 millones de dólares, colocándolo como objetivo prioritario para Washington.