¡Sacude sismo a famosos!

Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-Como casi todos los ciudadanos, decenas de famosos reaccionaron son sorpresa, preocupación y algunos con un poco de humor, al sismo que se sintió ayer por la mañana en diversas partes del País.

Alejandra Guzmán, quien pasa la cuarentena en Huatulco, reportó en sus redes sociales daños en el inmueble donde vive. El epicentro del temblor ocurrió al sureste de Crucecita, localidad del estado de Oaxaca.

“Acaba de temblar, chéquense cómo quedó la pared, las ventanas; todo roto. No saben el susto”, dijo la intérprete de “Reina de Corazones”.

En el video que subió a Instagram, la cantante muestra paredes cuarteadas y varios ventanales caídos.

El padre de la rockera también dio a conocer los daños en la casa de su hija y confirmó que ella se encuentra en perfecto estado.

Personalidades nacionales y extranjeras como Manolo Caro, Poncho Herrera, Ricardo Montaner Gael García Bernal, Ludwika Paleta, Geraldine Bazán y Adrián Uribe también abordaron el suceso en sus redes.

“Abrazos, compas. Ya nos debíamos los apapachos”, compartió García Bernal en Twitter.

“Después de oír la alarma sísmica no hay problema de salir corriendo en calzones, ¡pero con cubreboca!”, bromeó Uribe.

Y aunque pocos hablaron de las afectaciones en sus colonias o sus respectivos hogares, el humor y la preocupación por el resto de la gente es lo que imperó entre los mensajes de las estrellas.

“Llueve sobre mojado. Otra vez Oaxaca carajo. Abrazos a todas y todos por allá”, lanzó Diego Luna.

“Me da paz saber que no ha habido daños mayores. Tomen sus precauciones por si hubiera réplicas. Entre las cosas a la mano, el cubrebocas. Pongámonos al tiro. Bendiciones a todos, hermanitos”, escribió la comediante Mara Escalante (María de Todos los Ángeles).

PULSO TWITTER

Sofía Niño de Rivera

@sofffiaaa

“Lo bueno de que tiemble en la mañana es que los bolillos están frescos”.

Hombres G

@hombresgnet

“¿Todo bien amigos de México?”.

Diego Luna

@diegoluna_

“Llueve sobre mojado. Otra vez Oaxaca carajo. Abrazos a todas y todos por allá”.

Ludwika Paleta

@ludwikapaleta

“Por si fuera poco, y como necesitábamos más complejidad en este 2020, tiembla en CDMX”.

@ChumelTorres

“Mil varos a que AMLO le echa la culpa de esto también a Calderón.”