Rodrigo Goyeneche Agencia Reforma

CDMX. – Real Madrid le dio una dura dosis de realidad al Valencia del técnico mexicano Javier Aguirre. El conjunto merengue vapuleó 3-0 al equipo valenciano en Mestalla para alcanzar al Barcelona en la cima del futbol español y, de paso, hundir a los Murciélagos en la penúltima posición de LaLiga.

Ambos equipos rindieron un emotivo y solemne homenaje al fallecido Jesús De Miguel, con un minuto de silencio antes del partido y, posteriormente, un minuto de aplausos al minuto 9 por parte de los 47 mil 914 aficionados presentes en el inmueble.

El equipo de Aguirre empezó bien, ya que Aarón Mayol exigió a Thibaut Courtois tras ganar un balón, pero el belga sacó un manotazo para evitar que los valencianos tomaran la delantera. Luego, a los locales les anularon un gol por fuera de lugar de Guido Rodríguez, al minuto 19.

A partir de ahí, el Madrid tuvo la posesión y abrió el marcador por medio de Federico Valverde al minuto 28, tras sacar un derechazo precedido de un rebote en un tiro libre de Kylian Mbappé. Ocho minutos después, los Merengues ampliaron la ventaja por conducto de Arda Güler, quien aprovechó un desborde por la izquierda de Jude Bellingham y el posterior centro preciso del inglés para empujar el balón con la cabeza hacia la red.

En la reanudación, después de una emergencia, Güler selló su noche al asistir a Kylian Mbappé, quien fintó al arquero y definió para el 3-0, al minuto 75. Valencia se quedó con un jugador menos por la expulsión de José Luis Gayà, tras una barrida contra Mbappé.