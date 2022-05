Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Durante el primer trimestre del año, el Gobierno federal tuvo un subejercicio de 5 mil 843 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La mayor parte del subejercicio de este recurso programado a las dependencias federales lo concentraron las Secretarías de Turismo, de Bienestar y de Salud.

El gasto aprobado para ejercer entre enero y marzo sumaba 503 mil 673 millones de pesos, pero sólo se erogaron 497 mil 829 millones, según el Informe Trimestral sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y Deuda Pública de la SHCP.

De los 5 mil 843 millones de pesos no ejercidos en el primer trimestre, 685 millones corresponden a la Secretaría de Salud, que tenía contemplado un gasto de 34 mil 505 millones pero que al final sólo erogó 33 mil 819 millones.

En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó en el mismo periodo un subejercicio de 3 millones 500 mil pesos, aunque la dependencia ha registrado recursos no ejercidos mayores.

En la actual Administración federal han sido sistemáticos los subejercicios del gasto público, sobre todo en los sectores de salud y educación, mencionó Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

«Eso significa que a pesar de que se tienen los recursos presupuestados no se ejercen en determinado plazo y pasan a aumentar otras cuentas, otros gastos», explicó.

De la Torre mencionó que el subejercicio tiene como consecuencia que más personas del territorio nacional ven deterioradas sus posibilidades de ser atendidas cuando tienen algún padecimiento o enfermedad, en el caso de salud.

En tanto, en materia de educación, agregó el especialista, se reducen las posibilidades de recuperar el rezago educativo que provocó la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el informe de Hacienda, la Secretaría de Bienestar tuvo un subejercicio de mil 819 millones de pesos.

Esta dependencia ejerció 135 mil 30 millones de pesos de los 136 mil 849 millones programados.

Esta Secretaría fue la dependencia federal con el mayor subejercicio en el primer trimestre, seguida de la Secretaría de Turismo, con mil 317 millones de pesos.

En contraste, la Secretaría de Gobernación (Segob) registró el mayor sobreejercicio de las dependencias federales, con 999 millones 20 mil pesos.

La Segob ejerció recursos por 2 mil 42 millones de pesos, cuando el presupuesto que tenía aprobado era de mil 42 mil millones 800 mil pesos, de acuerdo con los datos de la SHCP.

