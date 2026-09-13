Juan Carlos García Agencia Reforma

TORONTO, Canadá.- Chris Rock tuvo que reducir gastos al máximo para concretar Misty Green, película independiente que presentó en el Festival de Cine de Toronto y que, según reconoció, le dejó uno de los salarios más bajos de su carrera reciente.

El comediante, escritor, productor y director explicó que el proyecto contó con un presupuesto limitado, por lo que fue necesario respetar los sueldos del resto del equipo y ajustar la producción cuando el rodaje se extendió más de lo previsto.

Rock escribió, produjo, dirigió y también participa en la cinta, cuyo presupuesto rondó los 5 millones de dólares, cifra similar a la que llegó a cobrar por prestar su voz a Marty en Madagascar.

La película es protagonizada por Rosalind Eleazar y cuenta con Adam Driver, Daniel Kaluuya, Topher Grace y Anna Kendrick. La historia sigue a una actriz que intenta abrirse paso en Hollywood mientras enfrenta adicciones, prejuicios y obstáculos personales.

Rock señaló que quiso retratar la búsqueda de redención de una mujer talentosa que lucha por conseguir una oportunidad real en la industria. También destacó el respaldo emocional de amigos como Kevin Hart y Daniel Kaluuya durante esta etapa.