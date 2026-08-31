Juan “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de portación de armas prohibidas y resistencia de particulares, tras un incidente ocurrido en la colonia Ejido Las Cumbres.

Los hechos se registraron el 30 de agosto de 2026, cuando elementos policiales acudieron a dicho sector para atender un reporte. De acuerdo con la investigación, durante la intervención detectaron que el ahora imputado presuntamente tenía en su poder una navaja.

La situación escaló cuando Juan “N” habría intentado utilizar el arma para lesionar a una de las policías preventivas, presuntamente con la intención de impedir que los uniformados realizaran sus funciones.

El sujeto fue detenido y quedó a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación y posteriormente presentó ante el Juez de Control los datos de prueba recabados.

En audiencia, la autoridad judicial declaró legal la detención y resolvió vincular a proceso a Juan “N” por ambos delitos.

Además, le fue impuesta la prisión preventiva justificada como medida cautelar, mientras que el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.