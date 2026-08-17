Sacó la basura… y los policías le hallaron tres envoltorios

Un hombre de 28 años terminó detenido y a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que policías municipales le aseguraran tres envoltorios con una sustancia granulada durante una intervención en la Zona Centro.

El arresto ocurrió sobre la calle Benito Juárez, entre Rivero y Gutiérrez y Unión, mientras los uniformados realizaban recorridos de vigilancia. En ese punto detectaron a un individuo que sacaba basura de un contenedor y la arrojaba sobre la vía pública.

Los agentes se acercaron y le informaron que sería presentado ante el Juez Cívico por incurrir en una falta administrativa. Al solicitarle que se identificara, el hombre presuntamente reaccionó de manera agresiva y lanzó un golpe al rostro de uno de los policías, quien logró esquivarlo.

Durante el intento por asegurarlo, habría tratado de golpear también a un segundo oficial, sin causarle lesiones.

Tras someterlo a una inspección preventiva, los policías encontraron en la bolsa delantera izquierda de su pantalón tres envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada al tacto.

El detenido fue identificado como Misael “N”, de 28 años. Junto con los envoltorios asegurados fue trasladado ante el Ministerio Público de la FGE, instancia que determinará su situación jurídica.