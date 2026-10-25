Un hombre de 57 años terminó detenido luego de que presuntamente amenazó con un arma de fuego a otro individuo en calles de la comunidad de La Florida, en el municipio de Jesús María.

El sospechoso, identificado como Rigoberto N., fue capturado por elementos del Mando Coordinado, quienes le aseguraron un revólver de color plata que llevaba entre sus pertenencias.

La intervención policial se registró después de que los uniformados recibieron un reporte sobre un disturbio en la vía pública.

Al llegar al lugar, los oficiales fueron interceptados por un hombre de 39 años, quien denunció que minutos antes había sido amenazado con una pistola por un sujeto que todavía se encontraba a unos metros de distancia.

El afectado señaló directamente al presunto agresor, por lo que los policías se aproximaron para someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los uniformados encontraron entre sus pertenencias el arma de fuego tipo revólver, motivo por el cual procedieron a detenerlo.

Rigoberto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público junto con el arma asegurada.

En su contra se inició una carpeta de investigación por el delito de amenazas, mientras que la autoridad ministerial determinará su situación jurídica.