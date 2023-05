CDMX.- La cantante Taylor Swift agitó Internet con el anuncio del lanzamiento de la versión de lujo de su exitoso álbum «Midnights», el cual incluirá diversas colaboraciones especiales.

«Midnights: ‘Til Dawn», como se denominará esta nueva edición, contará con la colaboración de Ice Spice en una nueva versión de la canción «Karma», mientras que Lana Del Rey participará en «Snow on the Beach».

«Tengo mucho que compartir con ustedes. Soy una gran admiradora de esta brillante artista y después de conocerla puedo confirmar: ella es alguien a quien seguir. Me emociona decir que ‘Karma’, con la increíble Ice Spice, se lanzará mañana (jueves) por la noche como parte del nuevo álbum de lujo ‘Midnights (‘Til Dawn Edition)’, que puedes reservar ahora», escribió Swift en sus redes sociales.

«Además de ‘Karma’… Lo pidieron, y los escuchamos: Lana y yo regresamos al estudio específicamente para grabar más de ‘Snow on the Beach’. Te quiero, Lana».

La buena noticia es que esta versión de lujo estará disponible físicamente muy pronto, este mismo viernes. Aquéllos que asistan a los conciertos de su gira actual podrán adquirirla en las tiendas oficiales.

La intérprete también anunció que las ediciones físicas y digitales, cada una contará con una canción exclusiva. En el caso de la primera, incluirá el tema inédito «Vault»; para la segunda, se lanzará «Hits Different». (Staff/Agencia Reforma)