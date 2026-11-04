Lorena Corpus/Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-Los Tigres del Norte describieron la jornada electoral como un temblor en el cielo.

La legendaria agrupación de la música norteña, radicada en el vecino país desde 1968, siempre ha motivado a la comunidad latina a ejercer su derecho al voto, por eso se mostraron entusiastas y felices por la histórica participación y los resultados de las elecciones.

«Ha sido un temblor en el cielo con la ola azul», externó Jorge Hernández.

«Esto fue algo muy importante que lo necesitábamos toda la gente que radicamos en Estados Unidos. Fue algo maravilloso, algo que se venía venir, pero no estábamos tan seguros de toda esta acción que todo el público tomó y cómo se han desarrollado las cosas, ha sido magníficamente bien».

El pasado 25 de octubre, Los Tigres del Norte participaron en un evento organizado por la ONG Voto Latino, en apoyo a los candidatos Bobby Pulido, así como a Gina Hinojosa y James Talarico en Weslaco, Texas,

«El triunfo de Bobby Pulido, el congresista por el Distrito 15, con quien tuvimos la oportunidad de hacer una presentación, estuvimos con él platicando de las necesidad que todo el pueblo tiene; sabemos que él tiene una buena intención y habla el idioma de ellos. Está muy feliz por ese triunfo y lo felicitamos», añadió.

Los Incansables celebran que más políticos con ascendencia latina lleguen a puestos claves y puedan ser la voz de su gente.

«Hemos estado con ellos en muchas ocasiones, y hemos trabajado por muchos años», dijo.

«Somos únicamente músicos que nos dedicamos a trabajar, pero cuando haya que hacer este tipo de trabajo lo hacemos con toda el alma porque sabemos que estamos participando para ayudar a nuestra gente».