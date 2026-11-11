Fernanda Torres Agencia Reforma
CDMX.- A 12 años de su estreno, Me Caigo de Risa prepara una nueva temporada con 40 emisiones en horario estelar, de lunes a viernes, por Canal 5.
Conducido por Faisy y producido por Eduardo Suárez, el programa mantiene su fórmula de improvisación, humor y juegos, con cerca de 280 dinámicas diferentes.
El elenco, conocido como la “familia disfuncional”, incluye a Mariazel, Ricardo Fastlicht, Gaby Platas y Daniela Luján, entre otros.
Las grabaciones reúnen a 250 espectadores y requieren el trabajo de más de 200 personas.
Galilea Montijo participará como invitada especial en una emisión que será transmitida hoy por televisión nacional.