Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El diputado Gabriel Quadri fue sacado del aire de un programa de televisión de la cadena CNN por supuestamente promover un discurso de odio contra las personas transexuales.

Quadri fue invitado junto con la diputada transgénero Salma Luévano al programa conducido por Camilo Egaña para abordar la polémica generada esta semana por sus mensajes sobre la ideología de género.

Sin embargo, la discusión subió de tono cuando la legisladora lo acusó de promover un discurso de odio.

El legislador negó la acusación, y en cambio, señaló a Luévano de promover la ideología trans que «ha generado tantos problemas en Estados Unidos y los está empezando a generar en México».

Ante esto, el conductor del programa pidió detener el debate y le reclamó a Quadri sus declaraciones.

«Cuando usted se informe, cuando usted tenga la voluntad de analizar, no de discutir como un guapo de barrio, porque además su actitud desde que empezó el programa es del chulo madrileño, del guapo del barrio, si usted viene aquí a propagar su discurso de odio este no es el canal», le dijo el conductor.

«Váyase a otro canal, a Tepito televisión, a lo mejor en Tepito televisión usted tiene espacio, aquí no señor Quadri».

El diputado cuestionó al conductor si la entrevista era sólo para insultarlo, pero en ese momento el programa salió a comerciales.

En días pasados, el legislador cuestionó si las mujeres permitirían a hombres «vestidos de mujer» compartir espacios como los baños. Tras dicha declaración, la diputada Luévano se rapó.

¡Participa con tu opinión!