Staff Agencia Reforma

NUEVA YORK, EU: Una mujer que fue expulsada del mitin de Trump en Nueva York le hizo una señal obscena mientras la multitud le abucheaba.

Una mujer que fue expulsada del mitin del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Syracuse, Nueva York, le hizo una seña obscena mientras la multitud le abucheaba.

Decenas de simpatizantes del republicano que portaban gorras rojas comenzaron a abuchearla.

«USA, USA, USA», comenzaron a gritar conforme seguridad sacaba a la mujer.

El incidente tuvo lugar a unos días de que otro evento del Mandatario en San Antonio, Texas, también fuera interrumpido en varias ocasiones por manifestantes.

Durante el mitin en NY, Trump declaró que nunca había oído hablar de la ganadora del Premio Nobel de la Paz y que el galardón debió obtenerlo él como Presidente de Estados Unidos.

«El Premio Nobel de la Paz ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y verdaderos enemigos de la civilización», declaró.

El galardón fue otorgado este viernes a Navi Pillay, ex jueza de la Corte Penal Internacional y quien encabezó el comité que el año pasado determinó que Israel cometió genocidio en la Franja de Gaza.

Nacida en una familia india tamil en Durban, Sudáfrica, Pillay fundó su propio bufete de abogados en 1967 y obtuvo un doctorado de la Universidad de Harvard en 1988.

Fue jueza en Sudáfrica y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014.

Su trabajo ayudó a definir qué actos pueden constituir genocidio y crímenes de lesa humanidad, entre ellos la violación y la violencia sexual.

También contribuyó a que un acusado en Ruanda enfrentara cargos de incitación al genocidio únicamente por difundir propaganda.