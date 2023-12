Sobrevivientes de la masacre de 12 jóvenes en una ex hacienda de Salvatierra, Guanajuato, relataron que «colados» a quienes se les negó entrar a la posada la madrugada del domingo, fueron quienes regresaron con un comando para abrir fuego indiscriminadamente contra los asistentes.

En sus testimonios al día siguiente de la tragedia, contaron que la fiesta ya estaba por terminar. El grupo musical que habían contratado para amenizar tocaba sus últimas canciones cuando llegaron unos hombres que se quedaron en la entrada sin hablar con nadie.

Minutos después salieron y casi enseguida regresaron con más. Eran unos 10. Algunos de los jóvenes de la fiesta se acercaron a ellos y les pidieron que se retiraran porque era un evento privado.

«Hicieron como que se fueron. Se fue la luz. Pero enseguida regresaron y comenzaron a disparar. No se veía nada, solo se escuchaban las detonaciones como un enchorizado (ruido seguido por explosiones de cohetes).

«Corrí y me tiré al piso, después todo fue silencio; varios de los heridos se estaban quejando y algunos pidiendo ayuda, escuché que uno de los agresores gritó: ‘¡mátenlos a todos!», contó un sobreviviente.

Mientras unos disparaban otros quemaron vehículos de los asistentes a la posada, que se habían tomado fotos grupales antes de que todo terminara en tragedia.

Cuando ya no escuchó nada, uno de los sobrevivientes contó que salió de donde estaba escondido y con la lámpara de su celular comenzó a buscar a sus amigos.

«Era una escena muy fea, parecía una zona de guerra», relató.