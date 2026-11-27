Lo sorprendieron sacando basura de los contenedores y terminó detenido por una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión.

Se trata de Néstor “N”, de 34 años de edad, quien fue interceptado por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes en el cruce de las calles De la Misión y Misión de Santiago, en el fraccionamiento Misión del Campanario.

Los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron al sujeto incurriendo en una falta administrativa, por lo que se acercaron para entrevistarlo.

El individuo accedió a una revisión preventiva en la que no le encontraron objetos ilícitos. Sin embargo, al verificar sus datos en el sistema de seguridad, salió a relucir que tenía una orden de aprehensión vigente.

Ante el mandato judicial, los policías procedieron a detenerlo y trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente.