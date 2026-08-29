Saca Rebeca a Pablo del retiro

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX.- Pablo Domínguez, fundador de La Quinta Estación, se involucró en el proyecto musical de Rebeca Monroy al reconocer en ella pasión, talento y disciplina. El productor trabajó en su EP y asumió la dirección musical de sus primeros conciertos, colaboración que además lo convenció de regresar a México y volver a los escenarios después de casi 20 años.

Ambos se conocieron hace dos años mediante redes sociales, cuando Domínguez buscaba voces femeninas para su proyecto solista. Tras intercambiar material y conversar por videollamada, descubrieron afinidades musicales y comenzaron a trabajar juntos.

Su colaboración más reciente es Y No Es Contigo, canción escrita originalmente por Domínguez para su carrera individual, pero que terminó convirtiéndose en sencillo de Monroy. El tema aborda la necesidad de romper vínculos con ciertas personas y será incluido en el concierto que ofrecerán este 29 de agosto en el Éxito Concert Hall de la Ciudad de México, en la colonia Nápoles.

Previamente lanzaron Mi Perro Fiel, una canción con causa social cuyas regalías serán destinadas a refugios y asociaciones dedicadas al rescate de perros callejeros. Monroy destacó que ambos comparten el interés por el bienestar animal. Los boletos para la presentación tienen un costo de 350 pesos.