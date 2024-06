El IMSS en Aguascalientes, en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, informó que anualmente se reciben 24 mil candidatos a donar sangre, de los cuales cerca de 12 mil 600 completan con éxito la aportación, representando más de la mitad de los voluntarios iniciales.

Estos donadores contribuyen a la obtención de más de 21 mil hemocomponentes, incluyendo concentrados plaquetarios, plasma y concentrado eritrocitario, esenciales para atender la demanda de sangre en pacientes hospitalizados, sometidos a procedimientos quirúrgicos y aquellos que requieren atención en urgencias.

Norma Angélica Flores Ruiz, hematóloga y responsable del Banco de Sangre, indicó que los candidatos acuden a los servicios de Banco de Sangre y a los puestos de sangrado, ubicados en los Hospitales Generales de Zona 1, 2 y 3.

Flores Ruiz agradeció la generosidad de los donadores altruistas y de aquellos que donan para reponer sangre utilizada por sus pacientes durante estancias hospitalarias. Además, hizo un llamado a la población adulta para que se convierta en donadora frecuente, enfatizando que una sola donación puede salvar hasta tres vidas.

Los requisitos para donar incluyen:

Ser mayor de 18 años y menor de 65

Estar en buen estado de salud

Pesar más de 50 kilogramos

No tener factores de riesgo como uso de drogas intravenosas o prácticas sexuales de riesgo

Presentar identificación oficial

Antes de la donación, se realizan estudios para identificar enfermedades infecciosas y factores de riesgo tanto para el donador como para el receptor. Los interesados pueden acudir al Banco de Sangre en el HGZ No. 1, o a los puestos de sangrado en los HGZ No. 2 y 3, los cuales operan de lunes a viernes desde las 07:00 horas. El HGZ No. 1 también ofrece el servicio los sábados desde las 07:00 horas.