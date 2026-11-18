Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA) celebró su 50 aniversario con una ceremonia encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, quien reconoció la trayectoria de los trabajadores, conductores y colaboradores que han contribuido al desarrollo de este medio público de comunicación.

La conmemoración, denominada “50 Años Haciendo Televisión”, se realizó en el Salón de Usos Múltiples de Ficotrece, donde se reunieron representantes de distintas generaciones para recordar la evolución de la televisora y su papel en la difusión de la cultura, las tradiciones y la identidad de Aguascalientes.

Durante su intervención, la mandataria destacó que RyTA mantiene alianzas de colaboración en 17 países y presencia en diversos estados de Estados Unidos, lo que permite ampliar el alcance de sus contenidos.

Como parte del programa, se presentaron materiales audiovisuales, testimonios y anécdotas sobre las distintas etapas de la institución, así como las aportaciones de quienes han trabajado frente y detrás de las cámaras.

Uno de los momentos destacados fue el reconocimiento a Enrique Alonso Montoya por sus 30 años de trayectoria como pionero de la televisión local. También se rindió homenaje a Panchito Morales y se recordó a colaboradores fallecidos.

Asimismo, se presentó el tráiler del documental “50 Años Haciendo Televisión” y se anunció la creación de una cápsula del tiempo que será abierta dentro de cinco décadas.

La ceremonia concluyó con la develación de una placa conmemorativa.

Al encuentro asistieron el director general de RyTA, Alberto Romero Garza; el alcalde Leonardo Montañez; la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, y representantes de los poderes Legislativo y Judicial, además de extrabajadores de la institución.