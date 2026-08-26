Abril Valadez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Ryan Gosling producirá una nueva película de acción real de Los Picapiedra, centrada en una versión adulta de Bam-Bam Mármol. El proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo en Warner Bros. y estará a cargo de Open Invite, compañía que el actor encabeza junto con Jessie Henderson.

De acuerdo con Deadline, los productores buscan a un guionista. Por ahora no existen detalles sobre la trama, el reparto ni una posible participación de Gosling frente a las cámaras.

Bam-Bam, hijo de Pablo y Betty Mármol, ya fue mostrado fuera de su infancia en la serie animada The Pebbles and Bamm-Bamm Show, transmitida entre 1971 y 1972. En ella aparecía como estudiante de preparatoria, tenía una relación con Pebbles Picapiedra y formaba con ella la banda The Bedrock Rockers.

La cinta sería el tercer largometraje de acción real de la franquicia, después de Los Picapiedra, estrenada en 1994, y la precuela Los Picapiedra en Viva Rock Vegas, lanzada en 2000. Ambas producciones recaudaron alrededor de 401 millones de dólares en conjunto.

El proyecto se suma a la agenda de Gosling como productor, que también incluye Love of Your Life, mientras prepara sus papeles en Star Wars: Starfighter y Ghost Rider.