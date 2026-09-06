Para fortalecer la conectividad en la zona metropolitana y atender la alta demanda de traslados diarios entre los municipios de Aguascalientes y Jesús María, este domingo entrará en funcionamiento la nueva Ruta 53 del sistema de transporte público local. La medida busca agilizar la movilidad de miles de ciudadanos, con especial atención a la comunidad estudiantil.

El titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes (AMEA), Ricardo Serrano Rangel, informó que el servicio iniciará operaciones diariamente a las 06:00 horas y tendrá como punto de partida la avenida San Lorenzo, en el centro del municipio de Jesús María.

El trazado de la ruta contempla el paso de las unidades por puntos estratégicos y de alta afluencia en la capital del estado, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), el Hospital General del ISSSTE y la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación «Petróleos».

Respecto al itinerario, Serrano Rangel detalló que, tras partir del centro de Jesús María, los autobuses transitarán por el Paseo de los Chicahuales y la avenida Universidad, hasta incorporarse al Primer Anillo Norte.

Posteriormente, darán vuelta a la izquierda para continuar por la avenida Independencia con dirección al norte. Después, girarán nuevamente a la izquierda en Canal Interceptor para retomar la avenida Universidad y emprender el regreso a la cabecera municipal de Jesús María.

Con el objetivo de garantizar un traslado seguro a los estudiantes de los turnos vespertinos, la última salida de la Ruta 53 será a las 22:00 horas, de lunes a viernes.

Con esta incorporación, la AMEA amplía la oferta de transporte colectivo para los habitantes de la zona metropolitana.