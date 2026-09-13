A dos semanas de la incorporación de 100 nuevos autobuses al sistema de transporte público Yo Voy, la Ruta 50 registró un aumento de 57 por ciento en la atención a usuarios, informó Ricardo Serrano Rangel, titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Aguascalientes (AMEA).

El funcionario explicó que el crecimiento obedeció principalmente a la reducción en los tiempos de espera, ya que durante las horas de mayor demanda la frecuencia de paso se ajustó a intervalos de tres minutos, con el objetivo de agilizar los traslados y disminuir la saturación.

Actualmente circulan 515 unidades, de las cuales 415 pertenecen al concesionario y 100 son operadas directamente por el organismo estatal. De los nuevos autobuses, 50 fueron destinados a la Ruta 50, mientras que unidades sustituidas en el Tercer Anillo y la Ruta 18 fueron redistribuidas a las rutas 3, 28, 29, 35, 37 y 48.

La meta es alcanzar 560 autobuses en operación con la incorporación de 48 unidades eléctricas: 40 camiones de 12 metros y ocho articulados de cero emisiones.

Además, la AMEA prevé reforzar gradualmente las rutas 18, 45 y 11 con vehículos de 10.5 y 12 metros, al tiempo que mantendrá el monitoreo operativo para mejorar frecuencias e incentivar el uso del transporte colectivo frente al automóvil particular en la zona metropolitana del estado.