Como parte del Festival Cultural por el 451 aniversario de la ciudad de Aguascalientes, anoche se presentaron Los Tigres del Norte en el escenario principal, instalado en la Exedra de la Plaza de la Patria, ante un lleno total. La agrupación de música norteña reunió a miles de asistentes que disfrutaron de una velada llena de música, recuerdos y emociones. Durante el concierto, los integrantes de la banda interpretaron sus más grandes éxitos, que fueron coreados por el público, en una noche que marcó el inicio de las celebraciones culturales por el aniversario de la ciudad.