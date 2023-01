Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México tiene uno de los parques vehiculares de autos más viejos de todo el mundo.

Esto se debe a factores como la falta de programas continuos de chatarrización, el menor poder adquisitivo de los mexicanos y la entrada de vehículos «chocolate».

La edad promedio de los autos que circulan en México es de 16.1 años, lo que ubica al País en el lugar 62 entre más de 75 naciones que formaron un conteo de S&P Global Mobility.

Son los países con mercados emergentes, los que lideran en la menor edad de los vehículos.

En la primera posición se ubica Singapur, cuyos vehículos en circulación tienen en promedio 5.9 años; seguido de Emiratos Árabes Unidos, con 6 años y China, con 6.1.

La edad promedio del parque vehicular en México es mayor que en otras naciones latinoamericanas, por ejemplo, en Argentina es de 11 años, en Brasil es de 10.1 y en Chile de 10.3 años, revelan datos de S&P Global Mobility.

Para el caso de Estados Unidos es de 12.2 años.

La regularización de los llamados autos «chocolate» ha impulsado el envejecimiento del parque vehicular, ya que algunos consumidores no ven necesario comprar un auto nuevo cuando pueden adquirir uno usado, pero más económico, refirió Armando Soto, presidente y director de Kaso y Asociados.

Manuel Montoya, presidente de la Red Nacional de Clústeres Automotrices, dijo que, en México, los financiamientos para adquirir un coche son caros y, normalmente, la gente que lo compra nuevo lo hace a través de créditos, lo cual genera que al final el valor de la unidad sea más alto.

El plazo más común para terminar de pagar un crédito automotriz en México es de entre cinco y seis años, destacó Soto.

Adicionalmente, las personas que laboran en la informalidad no pueden sacar un crédito, así que cuando buscan adquirir un vehículo lo tienen que hacer de contado.

Para aplicar esa forma de pago les es más accesible comprar uno usado, agregó Montoya.

El presidente de Kaso y Asociados considera necesario que se modernice el parque vehicular de México, que sea más joven, eficiente y menos contaminante, a través de programas de chatarrización o de modernización.

Pero dicho programa debe permanecer de manera continua y no sólo en épocas de crisis, que es cuando se han utilizado para reactivar al sector automotriz a través del ofrecimiento de incentivos para que las personas se deshagan de sus unidades.

Es casi seguro que un coche viejo contamina más que uno nuevo, no sólo porque los motores están muy usados, sino porque los nuevos tienen mejor tecnología que contamina menos, explicó Montoya.

«Un parque vehicular más nuevo, más joven, tiene las últimas tecnologías que son más eficientes en los consumos de combustibles, más seguras porque incorporan mucho de las últimas tecnologías en seguridad», coincidió Soto.

La mayor venta de autos fortalece la industria automotriz, que es generadora de riqueza por los impactos indirectos que tiene en distintas ramas, como los componentes que se requieren para su fabricación y sus empleos generados.

También en áreas como los servicios postventa, talleres de agencias, seguros y fianzas, resaltó Soto.