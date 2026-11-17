CDMX. – De Sean Connery a Robert Pattinson, siete actores han sido elegidos para interpretar a James Bond, el espía más famoso del cine, a lo largo de seis décadas.

1. SEAN CONNERY (1962-1971)

El actor escocés convirtió al personaje creado por Ian Fleming en un fenómeno internacional. Su interpretación combinó elegancia, ironía y dureza. Con Goldfinger consolidó elementos clásicos de la franquicia, como los automóviles sofisticados, los dispositivos tecnológicos y los villanos extravagantes.

2. GEORGE LAZENBY (1969)

El modelo australiano interpretó al agente en On Her Majesty’s Secret Service. Presentó un Bond más romántico, emocional y vulnerable. Aunque su participación se limitó a una película, mostró una faceta sentimental poco explorada del personaje.

3. ROGER MOORE (1973-1985)

Durante siete películas, Moore consolidó una versión más relajada y humorística del espía. Su interpretación combinó elegancia, sarcasmo y aventuras espectaculares, incluidos elementos de ciencia ficción en Moonraker.

4. TIMOTHY DALTON (1987-1989)

Recuperó el carácter serio y oscuro de las novelas originales. En Licence to Kill interpretó a un Bond impulsivo, dispuesto a desafiar órdenes para emprender una venganza personal.

5. PIERCE BROSNAN (1995-2002)

Modernizó al personaje tras la Guerra Fría. Debutó con GoldenEye y combinó sofisticación, humor y acción durante cuatro películas.

6. DANIEL CRAIG (2006-2021)

Reinventó al agente con una personalidad vulnerable y compleja. Sus cinco películas desarrollaron una historia continua, desde Casino Royale hasta No Time to Die.

7. ROBERT PATTINSON (2026- )

El actor británico fue elegido para iniciar una nueva etapa de la franquicia bajo Amazon MGM Studios.