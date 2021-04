Rompen su relación Klitbo y Rey Grupero

CDMX.- Aunque parecía que la relación entre Cynthia Klitbo y el Rey Grupero era bastante sólida, ayer la actriz anunció el fin de su noviazgo.

Fue a través de un pequeño comunicado en Instagram donde la histrión dejó en claro que sigue queriendo al youtuber, pero no de una forma romántica.

“No nos alcanzó el amor. Fue imposible integrar nuestros objetivos de vida y felicidad.

“No obstante, nuestra amistad está intacta. Seguiremos admirándonos y queriéndonos, pero cada quien desde su individualidad”, se lee en el documento.

La histrión pidió que no le preguntaran sobre el tema, pues ya no hay nada más que hablar.

Por otra parte, el influencer no ha dado declaraciones al respecto.

La pareja vivió un romance desde finales del 2020, lo hicieron público cuando postearon una foto juntos semidesnudos en el cuarto de Klitbo frente a un espejo. (Staff/Agencia Reforma)