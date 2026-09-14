Un joven de 26 años fue detenido como presunto responsable de participar en el robo a una tienda Oxxo en la comunidad de La Chaveña, en Jesús María; durante su captura, policías le encontraron cerca de 4 mil pesos, cantidad similar a la reportada como sustraída.

El atraco fue reportado vía radio a elementos del Mando Coordinado que patrullaban por la zona. Al llegar al establecimiento, el encargado relató que dos sujetos rompieron uno de los cristales de la puerta principal para meterse al negocio.

Una vez dentro, los individuos habrían tomado alrededor de 4 mil pesos de la caja para después escapar corriendo.

Con las características proporcionadas, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda sobre la carretera estatal 53. Durante el recorrido detectaron a un hombre que coincidía con la descripción de uno de los sospechosos.

El sujeto se identificó como Salvador “N”, de 26 años. Al practicarle una revisión preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias aproximadamente 4 mil pesos en billetes y monedas de distintas denominaciones.

Salvador “N” fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el reporte, en el robo participaron dos personas; únicamen