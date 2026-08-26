Rompen cristal y roban estéreo en Villas de las Lomas

Un joven de 23 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado como presunto responsable de romper el cristal de una camioneta y apoderarse del autoestéreo, en el fraccionamiento Villas de las Lomas.

El reporte llevó a los uniformados hasta la calle Lomas del Puma, donde María, de 54 años, encontró dañado su Nissan X-Trail modelo 2007, color azul. El cristal delantero derecho había sido quebrado y del interior faltaba el equipo de sonido.

La afectada proporcionó a los agentes las características del presunto responsable y señaló que todavía se encontraba cerca, por el cruce de Loma del Águila y Loma del Halcón.

Los policías se dirigieron al punto y ubicaron a un hombre que coincidía con la descripción. Al ser abordado y señalado como probable responsable, el joven manifestó que no quería problemas y entregó voluntariamente el autoestéreo.

Giovani «N», de 23 años, fue detenido por su probable participación en los hechos y posteriormente quedó a disposición de la autoridad ministerial, instancia que determinará su situación jurídica.