Cansada de las constantes agresiones físicas, verbales y psicológicas que, según denunció, sufría a manos de su pareja sentimental, una mujer decidió proceder legalmente en su contra, lo que derivó en la detención del presunto agresor en el fraccionamiento Jardines de Casa Nueva.

Elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes acudieron a la calle 9-10, donde se había reportado un conflicto familiar.

En el lugar se entrevistaron con Evelyn, de 39 años, quien señaló directamente a su pareja como responsable de las agresiones y reveló que no era la primera vez que ocurrían estos hechos, pues días antes también había sido víctima de golpes.

La mujer manifestó su intención de presentar una denuncia, por lo que los uniformados procedieron a detener a Luis “N”, de 42 años, por su presunta responsabilidad en hechos de violencia familiar.

El detenido fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres, donde quedó a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica.