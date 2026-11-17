Un hombre de 32 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, señalado como presunto responsable de un robo a una tienda de autoservicio en el fraccionamiento Pozo Bravo, donde habría roto uno de los cristales para ingresar y apoderarse de mercancía.

El incidente ocurrió en un establecimiento ubicado en el cruce de las calles Del Puerto y Puerto de Veracruz, donde se activó la alarma de seguridad tras la irrupción del sospechoso.

Las cámaras de vigilancia captaron al individuo dentro del negocio mientras sustraía cajetillas de cigarros, por lo que se dio aviso a las autoridades y se proporcionó una imagen del presunto ladrón.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y localizaron al señalado, identificado como Jonathan “N”, de 32 años, quien fue detenido.

Durante la intervención policial se recuperaron 30 cajetillas de cigarros y seis cajas de teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.

El sospechoso fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica por el presunto delito de robo calificado.