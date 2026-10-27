Un presunto ladrón que habría irrumpido en una tienda OXXO durante la madrugada, tras causar daños en la puerta de acceso para apoderarse de botellas de licor y cajetillas de cigarros, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

Se trata de Cristian “N”, quien enfrentará un proceso penal por los hechos registrados durante la madrugada del sábado 24 de octubre, en una sucursal ubicada en el cruce de avenida de los Maestros y calle Málaga, en el fraccionamiento El Dorado, segunda sección, al sur de la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, el individuo presuntamente dañó el cristal de la puerta principal para ingresar al negocio, de donde sustrajo siete botellas de bebidas alcohólicas y varias cajetillas de cigarros.

Sin embargo, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Una vez integrado el expediente, Cristian fue presentado ante una jueza de Control, quien calificó de legal su detención y determinó vincularlo a proceso por robo calificado.

No obstante, el imputado continuará su proceso bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, entre ellas presentarse periódicamente ante la autoridad judicial, no abandonar el territorio establecido sin autorización y evitar acercarse a determinados lugares o personas relacionadas con el caso.

La juzgadora también concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.