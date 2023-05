Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores, continuamos con las reflexiones en torno a la creación del organismo conocido como MIAA, que no es una transición, sino la sustitución a rajatabla de la figura de concesión a un organismo público descentralizado paramunicipal para la prestación de los servicios públicos de agua. La semana anterior abordé que el esquema financiero es rústico, algo que ya ha existido, es una réplica ajena a los escenarios globales y a una visión que nos ofrezca la dinamicidad organizacional y financiera. Si bien la tarifa es fundamental, pero no es todo y más tratándose de una ciudad con enormes retos desde cualquier perspectiva.

Ahora abordaré el tema que ha sido parte fundamental de esa mercadotecnia que ofrece el modelo como algo extraordinario, de una mercadotecnia que tiene su base en los productos electorales en que se han convertido los dirigentes de la élite gubernamental. Vayamos disipando esa cortina. Hace más de diez años en este espacio (antes que lo dijera el actual Alcalde Leonardo Montañez), señalé que el agua debe politizarse (no volverse bandera electoral, pues la acción política no es de los partidos que la han usurpado; el origen de la polis es discutir en el ágora, en la plaza, los asuntos de interés de los habitantes; el agua es uno de ellos). Lo bizarro es que los denominados partidos políticos secuestraron, en aras de la supuesta representatividad, el concepto como muchos otros y, siendo sensatos, los problemas del país ahí tienen su origen. Ningún partido ni dirigente se escapa; la lección es que ha quedado exhibida la ausencia de una real participación ciudadana sin ataduras a la complicidad de la dirigencia gubernamental. La sociedad no ha terminado de madurar a pesar de algunos avances inacabados, a excepción del más avanzado como ha sido el INE, Instituto Nacional Electoral. Mi apreciación no tiene cercanía con lo que dice el alcalde Montañez, que dice una cosa y lo que se hace es otra. Lo que he abordado es romper con la simulación.

El ejemplo que se ha ofrecido es el caso del organismo de la ciudad de León, en el vecino estado de Guanajuato, el cual optó en su momento por un esquema diferente, fungiendo como un OPD. Pero a diferencia de la mayor parte de organismos del país tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, está conformado en casi su totalidad por empresarios. Todo parece perfecto, pero los más viejos recordarán el México de las llamadas “concertacesiones”. León ha sido un bastión desde el sinarquismo hasta del partido Acción Nacional, por consiguiente, vivieron el viejo régimen de una manera drástica, padeciendo los llamados fraudes electorales del partido en el poder o como diría el hoy “purificado” Manuel Bartlett, “fraude patriótico”. La efervescencia fue intensa y una manera de paliarla fue con un sector estratégico, es decir, el empresarial. Quiero matizar que no estoy descalificando, sino manifestando que los orígenes fueron distintos, y que la conformación de este esquema permitió años de avance, pero este esquema también ha vivido caídas, por la sencilla razón de que es un ente público. Y en ocasiones se han tenido miembros de consejo con visión y en otras ocasiones no, ese es el riesgo de rotar a los consejos directivos, así como se rota el personal de los organismos operadores o de alguna dependencia. Dicen algunas voces que los cambios inesperados que realizaba el exgobernador Martín Orozco los justificaba con un “para evitar que se encariñaran con el puesto”, si así fue, se incurrió en una visión retrograda.

Un Consejo Directivo o Junta de Gobierno es el máximo órgano de gobierno de un organismo paraestatal, eso dice la teoría, pero el esquema de conformación está diseñado para que los alcaldes, gobernadores o presidentes sean quienes realmente manden, eso es simulación, hacer sentir que los consejeros son autoridad, pero hasta ahí, cuando lo que debería conforme a la ley es que sólo deben contar con una cabeza de sector conforme lo establece la legislación como Ley Orgánica de la Administración Pública Federal o Estatal y la propia de Entidades Paraestatales. En México no es así, el control es vertical.

Es importante no romantizar los consejos ciudadanizados. Mencionaré dos elementos que no deben pasar por desapercibidos. El primero, es que si se cuenta con algunos consejeros valiosos, conocedores y con decisión ajenos a los intereses de los gobernantes, esta circunstancia es temporal, porque el consejero sólo estará tres o cuatro años y si acaso, por la forma en que se designó, puede continuar por un periodo igual, pero hasta ahí. El que lo supla no es garantía de que se dé continuidad, pues se adolece de esquemas de formación de perfiles en el tema hídrico. Por muy empresario y sus muchos éxitos que tengan, no garantiza un buen desempeño como consejero en un organismo operador, no bastan las buenas intenciones.

La segunda es la persistencia y el romantizar de que deben ser honorarios, este concepto es un mito. La próxima semana continuaré con este tema. No se requieren consejeros “levantadedos”, se requieren consejeros que revisen acuciosamente todos los temas que se pongan en la mesa y revisar demanda tiempo y seriedad. El empresario o ciudadano profesionista no pueden descuidar su trabajo. La corrupción puede derivarse por no cobrar, ahora bien, si existe un emolumento para un consejero, como acontece en los consejos de las grandes empresas, eso no implica corrupción sino seriedad y profesionalismo, así como un respeto al tiempo y dedicación, sobre todo respeto y valoración al “expertise” de un consejero. Deben generarse esquemas para generar honorarios ajenos al alcalde o gobernador, pero esto no se diseña en cuatro meses. Continuaré la próxima semana, no olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

