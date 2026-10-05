Rodó poco: la Italika tenía reporte de robo

Un hombre de 32 años fue detenido luego de que policías municipales lo detectaron cuando salía de un domicilio empujando una motocicleta que posteriormente resultó contar con reporte de robo vigente, en el fraccionamiento Solidaridad II.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la calle Cascan cuando observaron a un sujeto salir de un inmueble señalado como abandonado. El hombre llevaba consigo una motocicleta Italika, color gris y sin placas de circulación.

Al notar la presencia de los uniformados, el individuo soltó la motocicleta e intentó escapar corriendo. La huida fue breve, pues los agentes lograron alcanzarlo y asegurarlo metros adelante.

El detenido se identificó como José “N”, de 32 años, quien no presentó documentación para acreditar la propiedad o procedencia de la unidad.

Tras consultar los datos de la motocicleta mediante radiofrecuencia, los policías confirmaron que tenía reporte de robo vigente, por lo que fue asegurada como indicio.

José “N” fue detenido por su probable participación en el delito de robo de vehículo y trasladado ante el agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

La motocicleta quedó depositada en la pensión correspondiente para continuar con las diligencias del caso.