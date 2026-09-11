Durante un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía Municipal recuperaron una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente en el fraccionamiento S.T.E.M.A.

Los oficiales localizaron la unidad sobre la calle Aguascalientes, donde observaron una motocicleta que se encontraba mal estacionada y cuyas características coincidían con las de un vehículo reportado como robado minutos antes.

Al realizar la consulta correspondiente en el sistema de información, los agentes confirmaron que se trataba de una motocicleta Vento, modelo 2025, en color negro con naranja, la cual tenía un reporte de robo activo.

Ante la confirmación del antecedente, la unidad fue asegurada por los policías y posteriormente trasladada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que ordenó su envío a la pensión para continuar con las diligencias correspondientes.