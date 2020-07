Viven con temor muchas mujeres ciclistas ante el COVID-19, por lo que han dejado de rodar a raíz de la contingencia en Aguascalientes, reconoció la presidenta de la asociación Aguas con las Chicas, Glenda Moreno Jiménez, quien a su vez llamó a las autoridades estatales y municipales a generar infraestructura que les brinde seguridad para circular.

Afirmó que a raíz de la pandemia, prácticamente las mujeres ciclistas dejaron de rodar y las pocas que lo hacen, se mueven a sus trabajos, pero en general muchas se mantienen en sus casas ante el temor de un contagio. “La mayoría siguen guardadas aunque les insistimos que se suban a la bici, ya que es un medio de transporte, y la gente que usa este transporte es más sana”.

Por lo anterior, dijo que los distintos colectivos ciclistas entregaron oficios a las autoridades municipales y estatales el pasado mes de junio, donde les solicitaron que les brinden ciclovías emergentes y se genere infraestructura que dé seguridad a los ciclistas para que puedan circular con tranquilidad, sin embargo, a la fecha no han tenido respuesta. “Nosotros sabemos el movimiento en cuanto a qué lugares podrían ser los propicios para esas ciclovías emergentes, pero no hemos recibido respuesta y al parecer no la vamos a recibir, pero no quitamos el dedo del renglón en la infraestructura que se requiere”.

Asimismo, anunció que a partir del mes de agosto próximo buscarán reactivar las rodadas ciclistas en la ciudad de Aguascalientes que realizan tradicionalmente los martes y los jueves, guardando todas las medidas de seguridad e higiene entre los asistentes para evitar focos de contagios entre sí. “Apenas la noche del pasado jueves hicimos una primera rodada para ver cómo se va a manejar en cuestión de la sana distancia, se guardaron los protocolos, participaron unas 40 personas y se hizo un recorrido corto por el centro de 7 kilómetros, el cual fue todo un éxito. Insistimos en que andar en bicicleta ayuda emocional y físicamente a la salud, nos debemos mantener equilibradas porque el estar tanto en casa no es sano, pero guardando las medidas sanitarias y de seguridad”.

