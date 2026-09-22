Las rodadas ciclistas en Aguascalientes cumplen 18 años de actividad este 22 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial Sin Auto, luego de que en 2008 un grupo de ciudadanos convocó a la población a participar en una movilización para promover el uso de la bicicleta y llamar la atención sobre la protección de La Pona, señaló Jorge Sánchez Rodríguez, representante de Aguas con la Bici.

Recordó que durante los primeros años las rodadas no contaban con apoyo vial y los propios participantes definían las rutas, pero con el crecimiento del movimiento se gestionó el acompañamiento de elementos de Vialidad y actualmente el Municipio brinda respaldo durante los recorridos. Señaló que el movimiento mantiene como objetivos promover la bicicleta como alternativa de movilidad y generar mejores condiciones para quienes utilizan este medio de transporte. Entre las principales demandas se encuentra mejorar las ciclovías, debido a problemas de pintura, falta de bolardos y ausencia de conectividad entre diferentes tramos.

Con motivo del Día Mundial Sin Auto, Aguas con la Bici y el Municipio iniciarán una campaña de sensibilización para promover la empatía entre automovilistas y ciclistas. Las actividades comenzarán este martes a las 10 de la mañana en Madero, con la entrega de chalecos y luces a ciclistas, y continuarán durante los siguientes meses.

A partir de las 5 de la tarde habrá actividades en la Plaza de la Patria, entre ellas una exhibición de bicicletas antiguas, demostraciones de acrobacia, participación de negocios del sector y una fotografía aérea para formar una bicicleta monumental. La rodada iniciará a las 9 de la noche, con concentración desde las 8:30, y tendrá como punto de salida y llegada la Plaza Principal. Además, se entregarán 10 bicicletas a personas que fueron propuestas mediante historias sobre la necesidad de contar con este medio de transporte.