Foto: Humberto Gitano González.

La Monumental Plaza de Toros de Aguascalientes celebró su 52 aniversario con la última corrida de la Temporada de Otoño, un festejo que tuvo como figura estelar al peruano Andrés Roca Rey, quien se convirtió en el máximo triunfador de la tarde al cortar dos orejas. Diego Sánchez y Luis David Adame completaron el cartel, ante ejemplares de Peñalba y uno de Javier Bernaldo.

Diego Sánchez abrió plaza con “Pardito”, al que recibió con verónicas y llevó al caballo mediante una chicuelina. Tras un quite por chicuelinas, brindó a Roca Rey y comenzó una faena de muleta voluntariosa, con tandas por el derecho y naturales sin el ayudado. La debilidad del astado restó transmisión, aunque el torero insistió por ambos pitones. Concluyó con una estocada desprendida y recibió palmas.

El primer triunfo llegó con “Guantero”, segundo de la tarde, correspondiente a Roca Rey. El peruano comenzó de rodillas con el capote y ejecutó cuatro gaoneras en el quite. Brindó a Martha Cuéllar Acuña de Díaz Torre y abrió su labor muleteril también de rodillas, aprovechando la transmisión y emotividad del ejemplar. Su entrega y temple hicieron vibrar los tendidos, mientras sonaba el pasodoble. Culminó con un estoconazo de efectos inmediatos que le valió las dos orejas, mientras el toro recibió palmas.

Luis David Adame enfrentó en tercero a otro “Pardito”. Destacó con chicuelinas andantes, un ajustado quite rematado con el manguerazo de Villalta y su intervención con los palos. Brindó a Juan Carlos López de los Reyes y comenzó la faena en los medios. Aunque consiguió muletazos de mérito, el toro vino a menos. Adame insistió y cerró por manoletinas, pero falló con los aceros y escuchó silencio.

En el cuarto, Diego Sánchez encontró mayores posibilidades con “Carbonero”. Brindó al público y comenzó de rodillas en los medios, hilvanando después tandas por el derecho con clase y el sello de su dinastía. Sonaron los pasodobles, incluido “Silverio Pérez”, mientras conectaba con los tendidos. Sin embargo, una media estocada impidió obtener trofeos y salió al tercio.

Roca Rey regresó en quinto lugar con “Cumplido”, al que brindó al respetable. El peruano consiguió momentos de conexión por ambos pitones, mientras ondeaba una bandera de su país. Solicitó “Pelea de gallos”, aunque la banda intervino a destiempo. El astado presentó complicaciones que exigieron el poderío del diestro. Tras un desarme y un aviso, dejó una estocada tendida y desprendida, seguida de un descabello. Hubo silencio y pitos al toro.

Cerró plaza Luis David Adame con “Sureño”, de Javier Bernaldo. Lo recibió a porta gayola con faroles y verónicas, además de lucirse con los palos. Inició de rodillas en los medios y consiguió naturales templados al ritmo de “España cañí”. Pese a las protestas del astado, mantuvo la entrega, ejecutó dos pocinas y remató con ajustadas bernardinas, sufriendo una voltereta. Después de un aviso, dos pinchazos y una estocada, recibió palmas.

Así concluyó la temporada, con Roca Rey como triunfador del aniversario monumental, saliendo en hombros de una plaza que tuvo una gran entrada para despedir esta importante temporada en la tierra de la gente buena.