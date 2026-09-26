Salir de casa, caminar por la vía pública o regresar al hogar se mantienen entre las actividades en las que los habitantes de Aguascalientes están expuestos a ser víctimas de algún delito. Al cierre de agosto, la entidad se ubicó en el primer lugar nacional en las tasas de robo a casa habitación y robo a transeúnte por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías estatales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el caso del robo a casa habitación, Aguascalientes registró una tasa de 63.47 denuncias por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 15.60. En robo a transeúnte, la entidad acumuló una tasa de 55.44 casos, frente a una media nacional de 23.49.

Entre enero y agosto de 2026 se iniciaron en Aguascalientes 26 mil 733 carpetas de investigación por distintos delitos, 265 más que las 26 mil 468 registradas durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de alrededor de 1%. Esto significa que, en promedio, diariamente se abrieron 110.01 carpetas, frente a las 108.92 del año anterior.

Los delitos patrimoniales concentran una parte importante de estas denuncias. En los primeros ocho meses del año se contabilizaron 5 mil 696 robos, entre los que destacan mil 226 casos de robo a negocio, de los cuales aproximadamente uno de cada seis ocurrió con violencia.

Le siguen 995 robos a casa habitación y 863 robos a transeúnte en la vía pública; en este último delito, tres de cada ocho víctimas fueron objeto de violencia. Además, se reportaron 583 robos de motocicleta.

En otros delitos patrimoniales, durante el periodo se acumularon 3 mil 123 carpetas por daño a la propiedad y mil 846 por fraude.

Por otra parte, los delitos contra la vida y la integridad corporal sumaron 3 mil 252 casos, entre ellos 2 mil 356 lesiones dolosas y 38 homicidios dolosos.

Aunque los homicidios dolosos registraron una disminución de 36.5% respecto al mismo periodo de 2025, el reporte señala que 44 personas fueron víctimas de lesiones dolosas provocadas por disparo de arma de fuego entre enero y agosto de este año.