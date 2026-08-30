El robo de cableado y el vandalismo contra la infraestructura hidráulica mantienen en riesgo la operación de los pozos de la capital, pues la sustracción de estos materiales puede dejar sin agua potable a colonias enteras y obliga a destinar recursos públicos para reparar los daños y restablecer el servicio, advirtió Javier Buenrostro Gándara, presidente del Consejo Ciudadano del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes.

Explicó que uno de los principales objetivos de quienes cometen estos delitos es el cableado de las bombas instaladas en los pozos y recordó que recientemente fue detenido un joven presuntamente involucrado en el robo de este material. Cada afectación, señaló, requiere trabajos para reponer el equipo y restablecer el suministro, con costos que varían según la magnitud del daño provocado.

El presidente del Consejo Ciudadano indicó que el problema trasciende las pérdidas materiales, ya que una sola intervención contra la infraestructura puede dejar sin servicio de agua potable a numerosas familias. Los recursos destinados a reparar los equipos, agregó, corresponden a una infraestructura pública, por lo que su reposición representa un gasto que termina por impactar tanto a la administración como a los usuarios.

Asimismo, señaló que estos robos y actos de vandalismo son atribuidos a grupos que operan de manera recurrente contra la infraestructura hidráulica. Sobre el número de denuncias y carpetas de investigación iniciadas por estos hechos, precisó que esa información es administrada por el área jurídica de MIAA.

Ante esta situación, llamó a la población a reportar cualquier actividad sospechosa en las inmediaciones de los pozos e instalaciones hidráulicas, al considerar que la participación ciudadana puede contribuir a prevenir daños que interrumpan un servicio esencial para las familias de Aguascalientes.