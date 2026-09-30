Juan “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el robo de 29 costales de polietileno propiedad de Ferrocarril Mexicano S.A. de C.V.; permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2026, cuando el imputado presuntamente se encontraba con otros tres hombres sustrayendo los costales pertenecientes a la empresa ferroviaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el material era colocado en un Chevrolet Chevy modificado para funcionar como pick-up. En ese momento, elementos de Seguridad Pública sorprendieron a los involucrados y lograron detener a Juan “N”.

Tras su captura, el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, que integró la investigación y presentó el caso ante un Juez de Control.

Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó como legal la detención y, luego de valorar los datos de prueba aportados por la representación social, dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Juan “N” quedó bajo prisión preventiva justificada y oficiosa. Además, fueron fijados dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.