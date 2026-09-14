Un tercer hombre relacionado con el robo de cable del sistema de riego de un rancho en Tepezalá fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

Se trata de Juan Alberto “N”, señalado por su probable participación en los hechos ocurridos el 4 de septiembre de 2026 en un predio rural de la comunidad El Llano.

Según los datos presentados ante la Jueza de Control, el imputado y otras personas presuntamente entraron de manera furtiva al rancho y llegaron hasta una bodega, donde se encontraban 98 metros de cable plano para una bomba sumergible.

Los involucrados habrían realizado cortes y provocado daños para sacar el cable, utilizado en el sistema de riego agrícola, y posteriormente cargarlo en un vehículo con placas de Alabama, Estados Unidos.

Al ser descubiertos, presuntamente intentaron escapar. Juan Alberto “N” fue detenido por policías metros más adelante y quedó a disposición de la autoridad ministerial.

Durante la audiencia inicial, la Jueza de Control declaró legal su detención y, tras la formulación de imputación y exposición de los datos de prueba, resolvió vincularlo a proceso.

El acusado deberá presentarse periódicamente una vez al mes y tiene prohibido salir de Aguascalientes, acercarse al sitio de los hechos, así como tener contacto con la víctima y los testigos.

La investigación complementaria tendrá un plazo de dos meses. Juan Alberto “N” es el tercer detenido relacionado con este robo, mientras continúan las indagatorias para establecer si participaron más personas.