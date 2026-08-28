Una camioneta Nissan Pick Up que contaba con reporte de robo vigente fue recuperada por policías municipales tras ser localizada abandonada en calles del fraccionamiento Solidaridad I.

El vehículo, modelo 1993, color verde y con placas de Jalisco, había sido reportado como robado en la calle Ignacio Allende, en Salto de Ojocaliente. Tras recibir el aviso por frecuencia de radio, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Durante el recorrido, los uniformados detectaron sobre la calle Unidad, en el cruce con Avenida Siglo XXI, una camioneta que coincidía con las características de la unidad buscada. El vehículo se encontraba estacionado y aparentemente abandonado.

Al revisar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que se trataba de la Nissan con reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarla.

Una grúa trasladó la camioneta a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para los trámites correspondientes y su posterior devolución al legítimo propietario.