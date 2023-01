Staff Agencia Reforma

CULIACÁN, Sinaloa.-La oficina del Ministerio Público, especializada en robo de vehículos, está rebasada en esta ciudad por las denuncias de las personas a las que despojaron de sus autos durante la violencia desatada tras la detención de Ovidio Guzmán.

Al menos 250 ciudadanos denunciaron al 911 que fueron despojadas de sus vehículos el 5 de enero, cuando grupos criminales realizaron bloqueos en la ciudad.

«Van a ser turnos de cincuenta por cincuenta, los que hayan llegado primero se les va a atender y a los demás se les dará turnos», dijo un agente a decenas de personas desesperadas que se encontraban afuera de la agencia.

Y es que las aseguradoras exigen a los afectados que tengan sus folios de carpetas de investigación para iniciar lo que será un trajinar por más de un mes.

«A mí me lo quitó un morrito con un cuerno de chivo y un cigarro de mota en el kilómetro 20, antes de llegar a la caseta», relató un hombre.

«¿Tú eras el que estaba frente a mí? Yo vi cuando te bajó», le comentó otro.

«Yo ya la di por perdido. Ya no quiero la camioneta, aunque me la den. Ya la usaron para quién sabe qué. Mejor que se la queden», externó otro señor que también hacía fila en la oficina especializada en robo de vehículos.

Denunciar los robos implicó hacer al menos seis trámites diferentes: conseguir la factura de los vehículos, sacar copias, buscar certificados de compra en agencias, presentar pólizas de seguro vigente, tener a la mano identificaciones oficiales y conseguir el historial de pago vehicular de placa vigente.

Además de su denuncia de hechos, a los afectados les piden el historial de pago vehicular, y como la Unidad de Servicios Estatales está cerrada, porque no hay luz, entonces tendrán que esperar.

«Se van a abrir las mesas de apoyo para atender a la población», explicó Sara Bruna Quiñones Estrada, Fiscal General del Estado, luego de dar a conocer que tendrán que trabajar a marchas forzadas.